Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень2
Шинник2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи0
Зенит1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Десна0
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья2
Удинезе1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Дженоа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Динамо
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Ганновер-96
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Авангард
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чертаново
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Черноморец Од
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг
Львов
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Балтика1
Футбол. Зарубежный
13:00
Уэска1
Жирона1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир
Ротор
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ним
Футбол. Зарубежный
18:00
Кардифф Сити
Бернли
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Аугсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Эмполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Алавес
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Факел1
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Милан
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч2
Томь2
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Марсель
Все события
Фоторепортажи
18Что ждет «Спартак» в Новороссийске? Уникальные кадры начала века
20Фанаты «Торпедо» снова зажгли на матче с «Динамо»
14:11 (мск), источник: ТАСС

Первая ракетка мира Халеп снялась с турнира WTA в Пекине, она не побеждает с августа

ТАСС, 30 сентября. Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии не доиграла матч первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине против Онс Жабер из Туниса и снялась с соревнований.

Наверх
Источник: Reuters

Первый сет со счетом 6:1 выиграла Жабер. Халеп, сославшись на травму спины, была вынуждена завершить матч. На прошлой неделе Халеп повредила спину на тренировке на турнире в китайском Ухане.

Читайте также
Первая ракетка мира Симона Халеп выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

В первом круге соревнований в Ухане она проиграла словачке Доминике Цибулковой.

«Я не могу должным образом двигаться из-за боли, я очень переживаю сейчас из-за этой ситуации. Мне грустно, что я не смогла закончить матч. Не знаю, какая именно у меня травма. Я поеду домой, пройду медосбледование и мы все поймем», — заявила Халеп.

Халеп потерпела четвертое поражение подряд. Последний раз румынка побеждала 18 августа в полуфинале турнире WTA в Цинцинатти, где она обыграла белоруску Арину Соболенко. После этого она проиграла в финале турнира голландке Кике Бертенс, в первом круге Открытого чемпионата США — эстонке Кайе Канепи, Цибулковой и Жабер. Халеп заявлена в списке участников турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве в октябре.

Ранее в воскресенье россиянка Дарья Касаткина также снялась с турнира в Пекине из-за проблем со здоровьем. В матче первого круга с немкой Луарой Зигемунд россиянка проиграла первый сет со счетом 3:6 и уступала во втором сете — 2:3.

 Абрамович намерен получить £3 млрд
За кого голосовали Черчесов и Акинфеев при выборе лучшего игрока года
Уничтожить Медведеву: Загитова нацелилась на четверные
«Реал» не забил в двух матчах чемпионата подряд впервые за 7 лет
Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы
«Манчестер Сити» хочет зимой купить Мбаппе за рекордный $261 млн
Потерял в деньгах: на кого Терри променял «Спартак»
«Зенит» играет с «Анжи» в РПЛ (трансляция)
Румынский судья назначен на матч ЛЧ ЦСКА — «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь