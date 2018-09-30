Первая ракетка мира Халеп снялась с турнира WTA в Пекине, она не побеждает с августа

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Первый сет со счетом 6:1 выиграла Жабер. Халеп, сославшись на травму спины, была вынуждена завершить матч. На прошлой неделе Халеп повредила спину на тренировке на турнире в китайском Ухане.

В первом круге соревнований в Ухане она проиграла словачке Доминике Цибулковой.

«Я не могу должным образом двигаться из-за боли, я очень переживаю сейчас из-за этой ситуации. Мне грустно, что я не смогла закончить матч. Не знаю, какая именно у меня травма. Я поеду домой, пройду медосбледование и мы все поймем», — заявила Халеп.

Халеп потерпела четвертое поражение подряд. Последний раз румынка побеждала 18 августа в полуфинале турнире WTA в Цинцинатти, где она обыграла белоруску Арину Соболенко. После этого она проиграла в финале турнира голландке Кике Бертенс, в первом круге Открытого чемпионата США — эстонке Кайе Канепи, Цибулковой и Жабер. Халеп заявлена в списке участников турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве в октябре.