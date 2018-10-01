Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга WTA

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В финале Потапова, которой в марте исполнилось 17 лет, уступила 24-летней россиянке Маргарите Гаспарян в двух сетах — 2:6, 1:6. Гаспарян завоевала второй титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, в 2015 году она стала победительницей турнира в Баку. Гаспарян не выступала три года из-за травмы колена.

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Потапова является победительницей юниорского Уимблодна-2016 и многократной финалисткой юниорских турниров серии Большого шлема. Она поднялась со 132-го на 93-е место в рейтинге WTA. 17-летняя россиянка, а также американка Аманда Анисимова (США) и сербка Ольга Данилович являются самыми молодыми теннисистками в первой сотне рейтинга.

Анастасия Павлюченкова поднялась на пять строчек и теперь занимает 34-е место. Мария Шарапова, ранее объявившая о досрочном завершении сезона-2018, опустилась на одну строчку, занимая 25-е место. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая располагается на 12-й строчке.

Рейтинг WTA от 1 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко.

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5610.

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5345.

4 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4635.

5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555.

6 (8). Наоми Осака (Япония) — 4390.

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345.

8 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 3925.

9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912.

10 (11). Юлия Гёргес (Германия) — 3730…

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355…

25 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…

34 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1495…

56 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 1027…

85 (89). Евгения Родина (Россия) — 720…

93 (132). Анастасия Потапова (Россия) — 656…

96 (83). Елена Веснина (Россия) — 638…