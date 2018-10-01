Казахстанская теннисистка дошла до финала турнира ITF в Шымкенте
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева дошла до финала международного турнира ITF, который состоялся в Шымкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева дошла до финала международного турнира ITF, который состоялся в Шымкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира казахстанка уступила россиянке Дарье Лодиковой со счетом 6:7 (5), 4:6.
До выхода в финал турнира Куламбаева в полуфинале переиграла свою соотечественницу Екатерину Дмитриченко со счетом 6:4, 6:7 (0), 6:3, в четвертьфинале выиграла у Александры Олейниковой из Хорватии — 7:6 (1), 7:5, во втором круге отправила домой россиянку Камилу Рахимову, а в стартовом матче — Владу Коваль из России.
Другая казахстанка Екатерина Дмитриченко выиграла турнир в парном разряде. В решающем матче она вместе с Анной Яковлевой из России одолела теннисисток из Узбекистана Ясмину Каримжанову и Севиль Юлдашеву со счетом 6:4, 6:3.
Стоит отметить, что призовой фонд турнира в Шымкенте составлял 15 тысяч долларов.