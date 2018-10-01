Казахстанская теннисистка дошла до финала турнира ITF в Шымкенте

До выхода в финал турнира Куламбаева в полуфинале переиграла свою соотечественницу Екатерину Дмитриченко со счетом 6:4, 6:7 (0), 6:3, в четвертьфинале выиграла у Александры Олейниковой из Хорватии — 7:6 (1), 7:5, во втором круге отправила домой россиянку Камилу Рахимову, а в стартовом матче — Владу Коваль из России.