Александра Саснович победно начала теннисный турнир в Пекине

В сегодняшнем матче 1/32 финала одиночного разряда Саснович, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску, занимающую 23-ю позицию, — 6:3, 6:1. Поединок продолжался 1 час 8 минут.

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Следующей соперницей Александры Саснович будет седьмая ракетка планеты Каролина Плишкова из Чехии.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) стартует на China Open со второго раунда встречей с испанкой Гарбинье Мугурусой (14).

В первом круге парного разряда белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма уступили сегодня американо-германскому тандему Ракель Атаво / Анна-Лена Гренефельд — 6:3, 4:6, 3:10.