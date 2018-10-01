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16:58 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс уступила победительнице US Open на турнире в Пекине

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила японке Наоми Осаке в первом круге турнира в китайском Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

Матч завершился победой Осаки в двух сетах — 6:4, 6:3.

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Теннисистки провели на корте один час и восемь минут.

Следующей соперницей японки станет американка Даниэль Коллинз.

В рейтинге WTA 20-летняя Осака. которая в августе выиграла US Open, идет на шестом месте в рейтинге WTA, а 24-летняя Дияс занимает 64-ю строчку. В личных встречах со счетом 2:0 ведет японка.

Отметим, что призовой фонд турнира в Пекине составляет почти 6,4 миллиона долларов.

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