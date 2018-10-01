Зарина Дияс уступила победительнице US Open на турнире в Пекине

Теннисистки провели на корте один час и восемь минут.

В рейтинге WTA 20-летняя Осака. которая в августе выиграла US Open, идет на шестом месте в рейтинге WTA, а 24-летняя Дияс занимает 64-ю строчку. В личных встречах со счетом 2:0 ведет японка.