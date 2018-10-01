Зарина Дияс уступила победительнице US Open на турнире в Пекине
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила японке Наоми Осаке в первом круге турнира в китайском Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила японке Наоми Осаке в первом круге турнира в китайском Пекине, передает корреспондент Vesti.kz.
Матч завершился победой Осаки в двух сетах — 6:4, 6:3.
Теннисистки провели на корте один час и восемь минут.
Следующей соперницей японки станет американка Даниэль Коллинз.
В рейтинге WTA 20-летняя Осака. которая в августе выиграла US Open, идет на шестом месте в рейтинге WTA, а 24-летняя Дияс занимает 64-ю строчку. В личных встречах со счетом 2:0 ведет японка.
Отметим, что призовой фонд турнира в Пекине составляет почти 6,4 миллиона долларов.