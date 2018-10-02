Японская теннисистка Осака квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в Сингапуре

Осака получила это право после победы в первом круге на Открытом чемпионате Китая. Японская теннисистка обыграла представительницу Казахстана Зарину Диас. Эта победа и другие результаты сезона позволили Осаке квалифицироваться на Итоговый турнир. Ранее это право получили румынка Симона Халеп (победительница Открытого чемпионата Франции) и немка Ангелик Кербер (победительница Уимблдона).

Японская теннисистка в текущем сезоне выиграла два турнира — Индиан-Уэллс и Открытый чемпионат США. В 2015 году Осака побеждала на Итоговом турнире среди восходящих звезд. «Квалификация финальный турнир сезона WTA — огромное достижение для меня. Победа в подобном турнире для юниоров в 2015 году помогла мне уверенно выступать во взрослой карьере, поэтому я очень рад вернуться в Сингапур и соревноваться с лучшими игроками сезона», — сказала Осака.

Итоговый турнир WTA с 2014 года проводился в Сингапуре, контракт теннисной организации с городом-государством истекает после 2018 года. Со следующего сезона итоговые соревнования будут проходить в китайском Шэньчжэне.

Ранее турнир назывался чемпионатом мира, проводится он с 1972 года. В разные годы соревнования проходили в Лос- Анджелесе, Нью-Йорке, Мюнхене, Мадриде, Дохе и Стамбуле. В итоговом турнире сезона принимают участие восемь лучших теннисисток года и восемь пар. Восемь побед в финалах WTA одержала представлявшая Чехословакию и США Мартина Навратилова, по пять титулов у американки Серены Уильямс и немки Штеффи Граф.