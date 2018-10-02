Азаренко снялась с еще одного турнира
МИНСК, 2 окт — Sputnik.
МИНСК, 2 окт — Sputnik.
Соревнования в Тяньцзине, призовой фонд которых почти 627 тысяч долларов, стартуют на будущей неделе, 8 октября.
Напомним, ранее 29-летняя теннисистка пропустила турниры Ухане и Пекине. На этой неделе она вернулась в США. Журналисты видели ее в западном Голливуде, выходящей из ресторана.
21 сентября в ¼ финала турнира в Токио против итальянки Камилы Джорджи Азаренко не смогла завершить матч — спортсменка почувствовала боль в ноге.
СМИ пишут, что теннисистка может досрочно завершить сезон. А ранее она говорила, что ей нужна пауза, чтобы набраться сил и вернуться в оптимальной форме в новом сезоне.