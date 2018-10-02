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13:09 (мск), источник: Sputnik.by

Азаренко снялась с еще одного турнира

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира в китайском Тяньцзине, пишет Tennis.Life.

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Источник: Reuters

Соревнования в Тяньцзине, призовой фонд которых почти 627 тысяч долларов, стартуют на будущей неделе, 8 октября.

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Напомним, ранее 29-летняя теннисистка пропустила турниры Ухане и Пекине. На этой неделе она вернулась в США. Журналисты видели ее в западном Голливуде, выходящей из ресторана.

21 сентября в ¼ финала турнира в Токио против итальянки Камилы Джорджи Азаренко не смогла завершить матч — спортсменка почувствовала боль в ноге.

СМИ пишут, что теннисистка может досрочно завершить сезон. А ранее она говорила, что ей нужна пауза, чтобы набраться сил и вернуться в оптимальной форме в новом сезоне.

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