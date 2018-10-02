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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина: Кубок Кремля — особенный турнир для меня, люблю играть в Москве

Российская теннисистка Дарья Касаткина оценила своё выступление в сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

В рейтинге WTA она занимает 12- строчку.

«Резервы есть всегда, даже если ты № 1. Я стараюсь ориентироваться на игровые критерии, ведь рейтинг -это всего лишь число в списке — 8, 12… Особой разницы нет.

Очень запомнился турнир в Дубае. Выиграть два подряд матча с матчболов не каждый день получается. Как всегда, с большим удовольствием играла в Европе, в том числе в Великобритании. Что запомнилось из матчей? Все матчи с Гарбинье Мугурусой в этом году получились захватывающими, матч с Кербер на центральном корте Уимблдона тоже стал очень памятным.

Мой бельгийский тренер? Конечно, он приедет в Москву. У нас сложилась отличная команда, за этот год мы узнали друг друга, притерлись. Я всем очень довольна, — цитирует Касаткину пресс-служба Кубка Кремля.

Дарья также ответила на вопрос о том, сможет ли она завоевать титул в Москве в этом году.

«Немного провокационный вопрос… Я приложу максимум усилий. “ВТБ Кубок Кремля” для меня особенный турнир, я очень люблю играть в Москве. А загадывать в нашем спорте — не очень хорошая примета», — сказала Касаткина.

Кубок Кремля пройдёт с 13 по 21 октября 2018 года.

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