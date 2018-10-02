Павлюченкова и Севастова успешно стартовали на парном турнире в Пекине
Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова прошли во второй раунд парных соревнований в Пекине, обыграв американку Бетани
Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова прошли во второй раунд парных соревнований в Пекине, обыграв американку Бетани
Встреча продлилась 1 час 27 минут.
Во втором круге соревнований China Open в парном разряде Павлюченкова и Севастова сыграют с бельгийкой Элизе Мертенс и Деми Шуурс из Нидерландов.