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13:13 (мск), источник: GoTennis.ru

Павлюченкова и Севастова успешно стартовали на парном турнире в Пекине

Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова прошли во второй раунд парных соревнований в Пекине, обыграв американку Бетани Маттек-Сэндс и Се Су-Вей из Тайваня, — 6/4, 3/6, 12:10.

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Источник: Reuters

Встреча продлилась 1 час 27 минут. Российско-латвийский дуэт реализовал три брейк-пойнта и дважды ошибался при подаче. Его соперницы сделали три брейка и два эйса, допустив одну двойную ошибку.

Во втором круге соревнований China Open в парном разряде Павлюченкова и Севастова сыграют с бельгийкой Элизе Мертенс и Деми Шуурс из Нидерландов.

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