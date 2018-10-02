Арина Соболенко одолела Гарбинье Мугурусу и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Сегодня Арина в 1/16 финала встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой (15) и победила в двух партиях — 7:5, 6:4. В первом сете соперницы долгое время брали исключительно свои подачи, и только в 12-м гейме Соболенко сумела сделать брейк и выиграть партию. Второй сет также был очень напряженным, и снова успех был на стороне белоруски.
В борьбе за выход в ¼ финала China Open Арина Соболенко будет соперничать с представительницей Франции Каролин Гарсией (8).
В среду, 3 октября, еще одна белоруска Александра Саснович (32) в 1/16 финала сыграет с 7-й ракеткой планеты чешкой Каролиной Плишковой. Победитель их встречи в матче за выход в четвертьфинал будет соперничать с китаянкой Ван Цян (28). На старте турнира Саснович переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (23) — 6:3, 6:1.
Соревнования в китайской столице завершатся 7 октября.