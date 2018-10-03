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14:42 (мск), источник: Р-Спорт

Серена Уильямс и Федерер сыграют друг против друга на Кубке Хопмана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс и второй номер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер выступят на теннисном Кубке Хопмана, который пройдет в австралийском Перте в конце декабря — начале января, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Reuters

В турнире принимают участие смешанные команды из двух человек, которые представляют одну страну. Каждый матч состоит из трех встреч — двух одиночных и микста.

Сборные Швейцарии, США, Великобритании и Греции попали в группу В. Партнером Федерера будет Белинда Бенчич, в состав американской команды вошли Уильямс и Франсис Тьяфо. За сборную Великобритании выступят Кэмерон Норри и Кэти Бултер, за сборную Греции — Стефанос Циципас и Мария Саккари.

В группе А сыграют сборные Франции (Люка Пуй, Ализе Корне), Испании (Давид Феррер, Гарбинье Мугуруса), Германии (Александр Зверев, Ангелика Кербер) и Австралии (Мэттью Эбден, Эшли Барти).

В конце сентября сообщалось, что Уильямс досрочно завершила сезон.

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