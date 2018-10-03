Серена Уильямс и Федерер сыграют друг против друга на Кубке Хопмана

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В турнире принимают участие смешанные команды из двух человек, которые представляют одну страну. Каждый матч состоит из трех встреч — двух одиночных и микста.

Сборные Швейцарии, США, Великобритании и Греции попали в группу В. Партнером Федерера будет Белинда Бенчич, в состав американской команды вошли Уильямс и Франсис Тьяфо. За сборную Великобритании выступят Кэмерон Норри и Кэти Бултер, за сборную Греции — Стефанос Циципас и Мария Саккари.

В группе А сыграют сборные Франции (Люка Пуй, Ализе Корне), Испании (Давид Феррер, Гарбинье Мугуруса), Германии (Александр Зверев, Ангелика Кербер) и Австралии (Мэттью Эбден, Эшли Барти).