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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Тарпищев: Шарапова в 2019 году может вернуть мировое лидерство

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Олег Богатов. Российская теннисистка Мария Шарапова в следующем году может вернуть себе лидерские позиции в мире, заявил РИА Новости президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

Тарпищев в среду на пресс-конференции сообщил, что Шарапова может посетить турнир «ВТБ Кубок Кремля» в качестве почетного гостя. Соревнования пройдут в Москве 13—21 октября.

«В мировом женском теннисе сейчас нет явно выраженного лидера, и любая из 12 ведущих спортсменок может выиграть любой турнир, — сказал Тарпищев. — Если Мария сохранит ту быстроту, которая у нее была, то в следующем году она может вернуться в мировую десятку. И может стать первой, потому что явного лидера нет».

«Она не раз заявляла о том, что хочет еще раз сыграть на Олимпийских играх, — добавил глава ФТР. — Поэтому разумным решением стало то, что она рано закончила выступать в этом году, и подготовительный период будет длинным. Потому что с возрастом, наверное, методическая составляющая выходит на первое место. И с этой точки зрения первое, что ей надо сделать — уйти от травматизма, который ее преследует».

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