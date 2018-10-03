Тарпищев: Шарапова в 2019 году может вернуть мировое лидерство

«В мировом женском теннисе сейчас нет явно выраженного лидера, и любая из 12 ведущих спортсменок может выиграть любой турнир, — сказал Тарпищев. — Если Мария сохранит ту быстроту, которая у нее была, то в следующем году она может вернуться в мировую десятку. И может стать первой, потому что явного лидера нет».

«Она не раз заявляла о том, что хочет еще раз сыграть на Олимпийских играх, — добавил глава ФТР. — Поэтому разумным решением стало то, что она рано закончила выступать в этом году, и подготовительный период будет длинным. Потому что с возрастом, наверное, методическая составляющая выходит на первое место. И с этой точки зрения первое, что ей надо сделать — уйти от травматизма, который ее преследует».