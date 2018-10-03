Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде.
В матче второго круга соревнований Павлюченкова и Севастова в двух сетах уступили четвёртой паре соревнований, бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс, со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. Павлюченкова и Севастова реализовали пять из семи возможных
За выход в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде Мертенс и Схурс сыграют с пятыми сеяными, американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.