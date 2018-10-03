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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Севастовой из Латвии не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго круга соревнований Павлюченкова и Севастова в двух сетах уступили четвёртой паре соревнований, бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс, со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. Павлюченкова и Севастова реализовали пять из семи возможных брейк-пойнтов, ни разу не подав навылет и не допустив двойных ошибок. На счету Мертенс и Схурс ни одного эйса, одна ошибка на подаче и 8 реализованных брейков из 13.

За выход в полуфинал турнира в Пекине в парном разряде Мертенс и Схурс сыграют с пятыми сеяными, американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке.

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