Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

В матче второго круга соревнований Павлюченкова и Севастова в двух сетах уступили четвёртой паре соревнований, бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс, со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 13 минут. Павлюченкова и Севастова реализовали пять из семи возможных брейк-пойнтов, ни разу не подав навылет и не допустив двойных ошибок. На счету Мертенс и Схурс ни одного эйса, одна ошибка на подаче и 8 реализованных брейков из 13.