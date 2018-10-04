Макарова в паре с Градецкой пробилась в полуфинал турнира в Пекине
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая вышли в полуфинал теннисного турнира в Пекине в парном разряде.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая вышли в полуфинал теннисного турнира в Пекине в парном разряде.
Градецкая и Макарова, получившие от организаторов седьмой номер посева, в четвертьфинальном матче победили другой интернациональный дуэт Тимя Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция, 1) — 6:4, 2:6, 10:5. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Соперницами Макаровой и Градецкой в следующем матче будут канадка Габриэла Дабровки и китаянка Сюй Ифань (третьи сеяные).
Призовой фонд турнира составляет почти 6,4 миллиона долларов.