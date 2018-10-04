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13:03 (мск), источник: Матч ТВ

Хачанов: Приятно ощущать себя лидером сборной России

Российский теннисист Карен Хачанов считает текущий сезон лучшим в своей карьере.

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Источник: РИА "Новости"

 — Согласен с тем, что в данный момент провожу лучший сезон, и надеюсь закончить его еще лучше. Мне запомнился турнир в Марселе, который я выиграл, «Мастерс» в Торонто и все тяжелейшие матчи, которые я провел на турнирах «Большого шлема». Также приятно себя ощущать в качестве лидера сборной. Я рад, что смог принести сборной России два очка во встрече с командой Белоруссии. Сыграл уверенно и стабильно. Для всех нас этот матч был очень сложным, и мы очень счастливы, что именно этим составом смогли принести победу. Это заслуга всей команды — каждого из тех, кто был в составе, — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Напомним, турнир в Москве состоится с 13 по 21 октября.

Хачанов сохранил 21-е место в чемпионской гонке ATP.

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