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18:55 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (16-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу на турнире категории «Премьер» в Пекине (призовой фонд — $8,2 млн) и вышла в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем поединке 1/8 финала с 8-й ракеткой планеты Каролин Гарсией из Франции Соболенко выиграла — 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. В первой партии Арина уступала 2:5, затем сумела догнать соперницу, но в итоге уступила. Во втором сете Гарсия вновь вырвалась вперед 5:2, но белоруска не сдавалась и снова сравняла счет — 5:5. Потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне Соболенко. В решающей партии она сразу захватила инициативу и заслуженно победила. Встреча длилась 2 часа 20 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь в борьбе за выход в полуфинал China Open Арина Соболенко встретится с китаянкой Ван Цян (28).

В 1/16 финала Арина Соболенко переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (15) — 7:5, 6:4.

Соревнования в китайской столице завершатся 7 октября.

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