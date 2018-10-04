Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

В сегодняшнем поединке 1/8 финала с 8-й ракеткой планеты Каролин Гарсией из Франции Соболенко выиграла — 5:7, 7:6 (7:3), 6:0. В первой партии Арина уступала 2:5, затем сумела догнать соперницу, но в итоге уступила. Во втором сете Гарсия вновь вырвалась вперед 5:2, но белоруска не сдавалась и снова сравняла счет — 5:5. Потом дело дошло до тай-брейка, в котором успех был на стороне Соболенко. В решающей партии она сразу захватила инициативу и заслуженно победила. Встреча длилась 2 часа 20 минут.