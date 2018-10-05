Казахстанский теннисист Ташбулатов в последний момент получил путевку на юношеские Олимпийские игры-2018

Ташбулатов пробился на Олимпиаду, когда казахстанская делегация уже направилась в столицу Аргентины.

Дело в том, что по решению Международной федерации тенниса (ITF) и организационного комитета Игр были перераспределены квоты, одна из которых и досталась Ташбулатову.

Напомним, что в 2017 году Ташбулатов стал вторым на неофициальном чемпионате мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США). Это позволило ему войти в рейтинге ITF Junior’s в ТОП-40. На сегодняшний день в рейтинге ITF Junior’s Ташбулатов занимает 52-е место.