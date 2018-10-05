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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист Ташбулатов в последний момент получил путевку на юношеские Олимпийские игры-2018

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов в последний момент получил лицензию на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Буэнос- Айресе (Аргентина), сообщает пресс-служба ФТК.

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Ташбулатов пробился на Олимпиаду, когда казахстанская делегация уже направилась в столицу Аргентины.

Дело в том, что по решению Международной федерации тенниса (ITF) и организационного комитета Игр были перераспределены квоты, одна из которых и досталась Ташбулатову.

Напомним, что в 2017 году Ташбулатов стал вторым на неофициальном чемпионате мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США). Это позволило ему войти в рейтинге ITF Junior’s в ТОП-40. На сегодняшний день в рейтинге ITF Junior’s Ташбулатов занимает 52-е место.

Соревнования по теннису на юношеских Олимпийских играх 2018 года пройдут с 7 по 14 октября.

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