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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев вышел в финал турнира в Токио

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинальном матче российский теннисист, пробившийся в основную сетку соревнований через квалификацию, переиграл Дениса Шаповалова из Канады со счетом 6:3. 6:3. Поединок продолжался чуть больше часа. Медведев сделал 12 эйсов против четырех у соперника и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Счет личных встреч теннисистов стал 2−1 в пользу Шаповалова.

В финале Медведев сыграет с победителем матча между третьей ракеткой турнира японцем Кэем Нисикори и восьмым номером посева французом Ришаром Гаске.

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