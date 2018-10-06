Медведев вышел в финал турнира в Токио

В полуфинальном матче российский теннисист, пробившийся в основную сетку соревнований через квалификацию, переиграл Дениса Шаповалова из Канады со счетом 6:3. 6:3. Поединок продолжался чуть больше часа. Медведев сделал 12 эйсов против четырех у соперника и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Счет личных встреч теннисистов стал 2−1 в пользу Шаповалова.