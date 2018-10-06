Медведев вышел в финал турнира в Токио
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев стал первым финалистом теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет почти 1,8 миллиона долларов.
В полуфинальном матче российский теннисист, пробившийся в основную сетку соревнований через квалификацию, переиграл Дениса Шаповалова из Канады со счетом 6:3. 6:3. Поединок продолжался чуть больше часа. Медведев сделал 12 эйсов против четырех у соперника и реализовал 3
В финале Медведев сыграет с победителем матча между третьей ракеткой турнира японцем Кэем Нисикори и восьмым номером посева французом Ришаром Гаске.