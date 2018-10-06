Возняцки победила Цян и сыграет с Севастовой в финале турнира в Пекине

Вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7. Эйсами Ван Цян не отличилась.