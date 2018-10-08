Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго Блэкхокс2
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.10
Каролина Харрикейнз8
Нью-Йорк Рейнджерс5
Футбол. Зарубежный
7.10
ПСЖ5
Лион0
Футбол. Зарубежный
7.10
Валенсия1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
7.10
СПАЛ1
Интер2
Футбол. Зарубежный
7.10
Ворскла0
Арсенал К2
Футбол. Зарубежный
7.10
Эспаньол3
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья2
Сельта1
Футбол. Премьер-лига
7.10
ЦСКА0
Локомотив1
Футбол. Зарубежный
7.10
РБ Лейпциг6
Нюрнберг0
Футбол. Зарубежный
7.10
Наполи2
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
7.10
Ливерпуль0
Манчестер Сити0
Футбол. Зарубежный
7.10
Марсель2
Кан0
Футбол. Зарубежный
7.10
Монако1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
7.10
Атлетико1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
7.10
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
7.10
Шахтер Д1
Заря Лг1
Футбол. Премьер-лига
7.10
Зенит2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
7.10
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
7.10
Саутгемптон0
Челси3
Хоккей. КХЛ
7.10
Авангард2
ЦСКА4
Футбол. Зарубежный
7.10
Бордо3
Нант0
Футбол. Зарубежный
7.10
Аталанта0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
7.10
Лацио1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
7.10
Милан3
Кьево1
Футбол. Зарубежный
7.10
Фрайбург0
Байер0
Хоккей. КХЛ
7.10
Барыс3
Слован0
Футбол. Зарубежный
7.10
Фулхэм1
Арсенал5
Футбол. Премьер-лига
7.10
Ахмат0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
7.10
Львов1
Десна3
Хоккей. КХЛ
7.10
Сибирь6
Динамо Р3
Футбол. Зарубежный
7.10
Дженоа1
Парма3
Футбол. Зарубежный
7.10
Вальядолид1
Уэска0
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
12Дебют Еременко в «Спартаке»
01:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович и Надаль сыграют выставочный матч в Саудовской Аравии

Победители турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль сыграют друг против друга в выставочном матче в конце 2018 года в Джидде.

Наверх
Источник: Reuters

Матч состоится 22 декабря, сообщает Ubitennis.

Теннисисты впервые встретятся в Саудовской Аравии. В стране с населением более 32 миллионов человек нет игроков с официальным профессиональным рейтингом в теннисе.

Подробности предстоящего матча не сообщаются. Известно только, что он состоится в спортивном городе короля Абдаллы — многофункциональном стадионе, расположенном к северу от Джидды. Там проходят в основном футбольные матчи и боксёрские поединки.

Надаль уже поблагодарил организаторов за приглашение в своём «твиттере».

Саудовские источники сообщили, что матч будет транслироваться по телевидению через Ksa Sports и MBC, хотя официально это ещё не подтверждено.

Это будет первая встреча выставочная встреча Джоковича и Надаля с матча 2016 года в Милане.

 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Хабиба и его друзей спровоцировали. Конор в числе виновных
«Зенит» победил в главном матче десятого тура РПЛ
Головин отдал первую голевую во Франции. Но «Монако» проиграл
Футболисты «Локомотива» в меньшинстве обыграли ЦСКА
Осторожный Гвардьола и неудачник Марез. Матч тура в Англии
Черышев и «Валенсия» отобрали очки у «Барселоны»
Джон Терри объявил о завершении карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь