Осака поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

На минувшей неделе Осака дошла до полуфинала турнира в Пекине, где уступила Анастасии Севастовой из Латвии. Лучшей из россиянок в обновленном рейтинге является Дарья Касаткина, занимающая 14-ю строчку.
Рейтинг WTA, версия от 8 октября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6490,
3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 5400,
4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350,
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345,
7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255,
8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022,
9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785,
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740…
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3150…
26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1883…
35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1440…
61 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 972…
85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720…
93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656…
98 (99). Анна Блинкова (Россия) — 619.