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09:52 (мск), источник: Р-Спорт

Осака поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Японка Наоми Осака поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: AFP 2018

На минувшей неделе Осака дошла до полуфинала турнира в Пекине, где уступила Анастасии Севастовой из Латвии. Лучшей из россиянок в обновленном рейтинге является Дарья Касаткина, занимающая 14-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 8 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6490,

3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 5400,

4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350,

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345,

7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255,

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022,

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785,

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740…

14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3150…

26 (25). Мария Шарапова (Россия) — 1883…

35 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1440…

61 (56). Екатерина Макарова (Россия) — 972…

85 (85). Евгения Родина (Россия) — 720…

93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 656…

98 (99). Анна Блинкова (Россия) — 619.

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