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17:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Вавринка проиграл Чоричу, Кирьос — Клану на старте «Мастерса» в Шанхае

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае (Китай), не сумел пробиться во второй круг.

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Источник: Reuters

На старте соревнований он в трёх партиях уступил представителю Хорватии Борне Чоричу, посеянному под 13-м номером, со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Вавринка 14 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Чорич поспорит с американским теннисистом Брэдли Кланом (Q), который одолел австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Турнир с призовым фондом $ 7 086 700 завершится 14 октября. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 6:3.

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