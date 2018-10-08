Вавринка проиграл Чоричу, Кирьос — Клану на старте «Мастерса» в Шанхае

Источник: Reuters

На старте соревнований он в трёх партиях уступил представителю Хорватии Борне Чоричу, посеянному под 13-м номером, со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.

Вавринка 14 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Чорич поспорит с американским теннисистом Брэдли Кланом (Q), который одолел австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:4, 6:3.