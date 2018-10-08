WTA признала Соболенко лучшей теннисисткой по итогам сентября

В прошедшем месяце 20-летняя спортсменка выиграла турнир в Ухане (Китай), обыграв в финале эстонку Анетт Контавейт — 6:3, 6:3. Затем уроженка Минска хорошо проявила себя на Открытом чемпионате Китая. В Пекине белоруска дошла до четвертьфинала, где уступила местной теннисистке Ван Цян.