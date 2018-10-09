Касаткина претендует на звание самой прогрессирующей теннисистки 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Приз вручается игроку, закончившему год в топ-100 рейтинга и продемонстрировавшему существенный прогресс в ходе сезона.

Соперницами российской теннисистки в борьбе за престижную награду будут бельгийка Элизе Мертенс, белоруска Александра Соснович, голландка Кики Бертенс, немка Юлия Гёргес и китаянка Цян Ван.

В текущем сезоне Касаткина дошла до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также играла в финалах на турнирах в Индиан-Уэллсе и Дубае.