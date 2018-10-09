Халеп, Осака и Возняцки претендуют на звание теннисистки года
Официальный сайт WTA опубликовал список претенденток на звание теннисистки года.
Официальный сайт WTA опубликовал список претенденток на звание теннисистки года.
В него вошли: Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Наоми Осака (Япония) и Каролина Возняцки (Дания).
Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Возняцки, обыгравшая в финале Халеп — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
За представительницей Румынии остался Открытый чемпионат Франции, в финале она взяла верх над Слоан Стивенс — 3:6, 6:4, 6:1.
Победу на Уимблдонском турнире одержала Анжелика Кербер, оказавшаяся сильнее Сирены Уильямс — 6:3, 6:3.
Серена могла выиграть Открытый чемпионат США, но уступила и в этом финале — японка Наоми Осака победила 6:2, 6:4.