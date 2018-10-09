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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Халеп, Осака и Возняцки претендуют на звание теннисистки года

Официальный сайт WTA опубликовал список претенденток на звание теннисистки года.

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Источник: Reuters

В него вошли: Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Наоми Осака (Япония) и Каролина Возняцки (Дания).

Победительницей Открытого чемпионата Австралии стала Возняцки, обыгравшая в финале Халеп — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

За представительницей Румынии остался Открытый чемпионат Франции, в финале она взяла верх над Слоан Стивенс — 3:6, 6:4, 6:1.

Победу на Уимблдонском турнире одержала Анжелика Кербер, оказавшаяся сильнее Сирены Уильямс — 6:3, 6:3.

Серена могла выиграть Открытый чемпионат США, но уступила и в этом финале — японка Наоми Осака победила 6:2, 6:4.

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