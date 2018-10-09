Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Тяньцзине

Сегодня в матче 1/16 финала Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) обыграла представительницу США Софию Кенин (50) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Первую партию белоруска начала с проигрыша двух геймов подряд, но затем догнала соперницу и вырвала победу на тай-брейке. Второй сет также выдался очень напряженным, в итоге София Кенин сумела выиграть с двумя брейками. В решающей партии борьбы не получилось — Арина Соболенко сразу взяла бразды правления в свои руки и победила, не отдав ни одного гейма. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Теперь в поединке за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с польской теннисисткой Магдой Линетт (84), обыгравшей на старте россиянку Евгению Родину (85) — 2:6, 6:1, 6:4.