Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Тяньцзине
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире в китайском Тяньцзине с призовым фондом $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире в китайском Тяньцзине с призовым фондом $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/16 финала Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) обыграла представительницу США Софию Кенин (50) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0. Первую партию белоруска начала с проигрыша двух геймов подряд, но затем догнала соперницу и вырвала победу на
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