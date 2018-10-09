Кирьос получил «уайлд-кард» на Кубок Кремля

Организаторы соревнований предоставили ему «уайлд-кард».



«Ник Кирьос ­- один из самых талантливых молодых теннисистов в мировом теннисе, обладающий мощными ударами и великолепным чувством мяча. Он очень импульсивный и харизматичный, теннисные фанаты по всему миру не остаются равнодушными к его игре. Ник проявил очень большой интерес к тому, чтобы сыграть на турнире “Кубок Кремля”, и мы решили пригласить его и дать ему “уайлд-кард”. Я уверен, что он порадует болельщиков и всех любителей тенниса своей яркой игрой», — цитирует директора мужского Кубка Кремля Амира Тарпищева пресс-служба соревнований.