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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Кирьос получил «уайлд-кард» на Кубок Кремля

Бывшая 13-я ракетка мира в одиночном разряде австралиец Ник Кирьос, занимающий на данный момент 38-ю строчку рейтинга ATP, выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля».

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Источник: AFP 2018

Организаторы соревнований предоставили ему «уайлд-кард».

«Ник Кирьос ­- один из самых талантливых молодых теннисистов в мировом теннисе, обладающий мощными ударами и великолепным чувством мяча. Он очень импульсивный и харизматичный, теннисные фанаты по всему миру не остаются равнодушными к его игре. Ник проявил очень большой интерес к тому, чтобы сыграть на турнире “Кубок Кремля”, и мы решили пригласить его и дать ему “уайлд-кард”. Я уверен, что он порадует болельщиков и всех любителей тенниса своей яркой игрой», — цитирует директора мужского Кубка Кремля Амира Тарпищева пресс-служба соревнований.

Кубок Кремля пройдёт в Москве с 13 по 21 октября 2018 года.

Кирьос за свою карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.

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