С. Уильямс и Азаренко сыграют на Открытом чемпионате Австралии 2019 года

«Я счастлив объявить о том, что Серена Уильямс вернётся на Australian Open в январе. В последний раз мы видели её в Мельбурне, когда она завоевала титул в 2017 году. Конечно, мы не знали, что она играла уже будучи беременной. Серена любит приезжать в Мельбурн. Это особенное место для неё. Она будет стремиться выиграть трофей, чтобы сравняться с рекордом Маргарет Корт.