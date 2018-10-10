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11:18 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Тяньцзине

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер рейтинга WTA) одержала вторую викторию на турнире в китайском Тяньцзине с призовым фондом $750 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем поединке за выход в четвертьфинал белоруска без особых проблем взяла верх над полькой Магдой Линетт (84) — 6:1, 6:3, затратив всего 1 час 12 минут. В ¼ финала Арина Соболенко встретится с победительницей матча между японкой Мисаки Дои (154) и Тимеей Бачински (329) из Швейцарии.

Накануне в матче 1/16 финала Арина Соболенко обыграла Софию Кенин (50) из США — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.

На турнире в австрийском Линце с призовым фондом $250 тыс. белоруска Вера Лапко (62) в первом круге одиночного разряда была сильнее швейцарской теннисистки Белинды Бенчич (41) — 1:6, 6:1, 6:0. Сегодня в 1/8 финала белоруска встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (35). В парном разряде Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сыграют с бельгийско-шведским тандемом Кирстен Флипкенс / Юханна Ларссон.

В парном разряде турнира в Гонконге, призовой фонд которого составляет $750 тыс., белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма победили австралийско-сербский тандем Арина Родионова / Александра Крунич — 4:6, 6:2, 10:8.

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