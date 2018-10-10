Навратилова: Мне очень нравится работа Турсунова с Соболенко

Источник: AFP 2018

В числе прочего Навратилова отметила прогресс белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая сохраняет шансы на попадание в число участниц соревнований. Тренером Соболенко является бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов.

«Какая замечательная история получится, если Соболенко сыграет в Сингапуре. Ей нужно догнать Бертенс и Плишкову, но математические шансы у неё есть.

Мы знали, что Соболенка талантлива, но как быстро она выросла! Мне действительно нравится работа её тренера Дмитрия Турсунова. Он и сам был очень талантливым игроком, который, как мне кажется, не в полной мере реализовал свой потенциал.