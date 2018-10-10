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23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Навратилова: Мне очень нравится работа Турсунова с Соболенко

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от итогового турнира WTA, который пройдёт в Сингапуре.

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Источник: AFP 2018

В числе прочего Навратилова отметила прогресс белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая сохраняет шансы на попадание в число участниц соревнований. Тренером Соболенко является бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов.

«Какая замечательная история получится, если Соболенко сыграет в Сингапуре. Ей нужно догнать Бертенс и Плишкову, но математические шансы у неё есть.

Мы знали, что Соболенка талантлива, но как быстро она выросла! Мне действительно нравится работа её тренера Дмитрия Турсунова. Он и сам был очень талантливым игроком, который, как мне кажется, не в полной мере реализовал свой потенциал.

Возможно, Турсунов увидел в ней огромный потенциал и понял, что она может выигрывать мэйджоры, если будет правильно тренироваться. И у неё это получается! Она быстро повзрослела, теперь у неё есть мощь, и Соболенко учится её контролировать. Иногда она бывает слишком взрывной. Но я считаю, что легче контролировать эмоции, чем создавать их", — написала Навратилова в своей колонке на Tennis World USA.

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