Сборные России и Украины по теннису попали в одну группу Кубка Федерации
Организаторы Кубка Федерации провели жеребьёвку групп турнира.
Организаторы Кубка Федерации провели жеребьёвку групп турнира.
Женская сборная России попала в группу А зоны Европа / Африка 1. Вместе с россиянками в эту группу попали и украинки, сообщает
Помимо российской и украинской сборных в группу А также отправились сборные Польши, Болгарии, Эстонии, Дании и Швеции.
Далее семь сборных, оказавшихся в одной группе, будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе команды сыграют по круговой системе. Победители подруг встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник
Жеребьёвка, в которой определится состав подгрупп, будет проходить 14 января. Сами матчи будут сыграны в Польше с 6 по 9 февраля 2019 года.