Сборные России и Украины по теннису попали в одну группу Кубка Федерации

Женская сборная России попала в группу А зоны Европа / Африка 1. Вместе с россиянками в эту группу попали и украинки, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо российской и украинской сборных в группу А также отправились сборные Польши, Болгарии, Эстонии, Дании и Швеции.

Далее семь сборных, оказавшихся в одной группе, будут разделены на две дополнительные подгруппы. В каждой подгруппе команды сыграют по круговой системе. Победители подруг встретятся друг с другом в стыковом матче, в котором определится участник плей-офф второй Мировой групп Кубка Федерации.