Надаль помогает жертвам наводнения на Мальорке. Он расчищает улицы и ждет всех в своей академии

Источник: AP 2018

Жители испанского острова Мальорка пытаются прийти в себя после мощного наводнения, которое произошло из-за проливных дождей. Среди них — первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Теннисист родился и вырос на Мальорке, а сейчас восстанавливается после травмы колена.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoybM7hBM-b/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoybM7hBM-b/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/parismatch_celebrity/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Paris Match Celebrity</a> (@parismatch_celebrity) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-11T09:31:44+00:00">11 Окт 2018 в 2:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Все началось в ночь с 9 на 10 октября. По данным метеорологов, за четыре часа в регионе выпало больше 20-ти сантиметров осадков. Сильнее других пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. Потоки воды были такой силы, что смыли один из мостов неподалеку от столицы острова Пальма-де-Мальорка.

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По данным местных властей, во время наводнения погибли 10 человек, включая двух туристов из Британии. Их тела обнаружили в такси после того, как вода отступила. Водитель машины до сих пор не найден, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Спасатели, пожарные и военные работали в зоне бедствия больше суток. К ним на помощь почти сразу пришел Рафаэль Надаль. Его родной город Манакор расположен совсем рядом с разрушенным Сан-Лоренсо.

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Вместе с другими волонтерами он несколько часов разбирал завалы. И, кроме того, предложил всем, кто остался без крыши над головой, использовать его академию как временное убежище. Сегодня студенты академии начали день с минуты молчания, а в испанской прессе появились сообщения о том, что во время наводнения погиб двоюродный брат лучшего друга Надаля.

Надаль не планировал рассказывать о себе. На улицах города его заметили журналисты. Поступок Надаля оценили не только они, но и весь теннисный мир.

Светлана Кузнецова написала, что он пример для подражания. После выигранного матча в Шанхае (там сейчас проходит крупный теннисный турнир) обращение к пострадавшим записал Новак Джокович. И передал отдельный привет Надалю: «Молодец, амиго, что помогаешь».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bi-DSJ_lZ8Y/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bi-DSJ_lZ8Y/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Thanks everyone for your continued support. See you back on court next week ? #ibi18</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/djokernole/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Novak Djokovic</a> (@djokernole) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-19T18:45:15+00:00">19 Май 2018 в 11:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О человечности Надаля ходят легенды. Пару лет назад он остановил матч, чтобы помочь матери найти дочь в толпе фанатов. Дело тоже было на Майорке. Рафа играл на выставочном турнире в паре с Симоном Солбасом против Карлоса Мойи и Джона Макинроя, когда услышал крики о том, что пропал маленький ребенок. Как только камеры вывели на экран стоящую рядом со стюардом плачущую женщину, теннисист принялся искать девочку среди зрителей и вернулся на корт только после воссоединения семьи. Игра закончилась Победой Надаля и Симона.

Год назад Рафа лично поздравил свою самую преданную болельщицу с юбилеем. Фелиса Муньес праздновала 101-й день рождения. В интервью AS она объяснила, почему считает Надаля лучшим.

«Мне нравится не только, как играет Рафаэль, но и его поведение на корте. Он всегда сдержан, спокоен, умеет принимать поражения. Федерер мне тоже нравится, а вот Джокович не очень. Он не всегда может сдерживать эмоции, часто ломает ракетки. Рафаэль так никогда не делает».

Самая неприятная история случилась с Надалем почти два года назад, когда бывший министр спорта Франции Розелин Башело обвинила его в употреблении запрещенных веществ. Рафа отправился в суд. И выиграл. Башело наказали штрафом в € 500 условно, а также обязали выплатить Надалю € 10 тысяч за моральный ущерб и еще 2 тысячи — за судебные издержки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BocHjksnPSX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BocHjksnPSX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/rafaelnadal/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Rafa Nadal</a> (@rafaelnadal) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-02T17:37:29+00:00">2 Окт 2018 в 10:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.