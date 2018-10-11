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19:48 (мск), источник: Sport24

Надаль помогает жертвам наводнения на Мальорке. Он расчищает улицы и ждет всех в своей академии

Есть же нормальные люди.

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Источник: AP 2018

Жители испанского острова Мальорка пытаются прийти в себя после мощного наводнения, которое произошло из-за проливных дождей. Среди них — первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Теннисист родился и вырос на Мальорке, а сейчас восстанавливается после травмы колена.

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Все началось в ночь с 9 на 10 октября. По данным метеорологов, за четыре часа в регионе выпало больше 20-ти сантиметров осадков. Сильнее других пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. Потоки воды были такой силы, что смыли один из мостов неподалеку от столицы острова Пальма-де-Мальорка.

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По данным местных властей, во время наводнения погибли 10 человек, включая двух туристов из Британии. Их тела обнаружили в такси после того, как вода отступила. Водитель машины до сих пор не найден, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Спасатели, пожарные и военные работали в зоне бедствия больше суток. К ним на помощь почти сразу пришел Рафаэль Надаль. Его родной город Манакор расположен совсем рядом с разрушенным Сан-Лоренсо.

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Вместе с другими волонтерами он несколько часов разбирал завалы. И, кроме того, предложил всем, кто остался без крыши над головой, использовать его академию как временное убежище. Сегодня студенты академии начали день с минуты молчания, а в испанской прессе появились сообщения о том, что во время наводнения погиб двоюродный брат лучшего друга Надаля.

Надаль не планировал рассказывать о себе. На улицах города его заметили журналисты. Поступок Надаля оценили не только они, но и весь теннисный мир.

Светлана Кузнецова написала, что он пример для подражания. После выигранного матча в Шанхае (там сейчас проходит крупный теннисный турнир) обращение к пострадавшим записал Новак Джокович. И передал отдельный привет Надалю: «Молодец, амиго, что помогаешь».

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О человечности Надаля ходят легенды. Пару лет назад он остановил матч, чтобы помочь матери найти дочь в толпе фанатов. Дело тоже было на Майорке. Рафа играл на выставочном турнире в паре с Симоном Солбасом против Карлоса Мойи и Джона Макинроя, когда услышал крики о том, что пропал маленький ребенок. Как только камеры вывели на экран стоящую рядом со стюардом плачущую женщину, теннисист принялся искать девочку среди зрителей и вернулся на корт только после воссоединения семьи. Игра закончилась Победой Надаля и Симона.

Год назад Рафа лично поздравил свою самую преданную болельщицу с юбилеем. Фелиса Муньес праздновала 101-й день рождения. В интервью AS она объяснила, почему считает Надаля лучшим.

«Мне нравится не только, как играет Рафаэль, но и его поведение на корте. Он всегда сдержан, спокоен, умеет принимать поражения. Федерер мне тоже нравится, а вот Джокович не очень. Он не всегда может сдерживать эмоции, часто ломает ракетки. Рафаэль так никогда не делает».

Самая неприятная история случилась с Надалем почти два года назад, когда бывший министр спорта Франции Розелин Башело обвинила его в употреблении запрещенных веществ. Рафа отправился в суд. И выиграл. Башело наказали штрафом в € 500 условно, а также обязали выплатить Надалю € 10 тысяч за моральный ущерб и еще 2 тысячи — за судебные издержки.

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«Сегодня счастливый день для меня, моей команды и моих поклонников. Французский суд решил дело в пользу моей профессиональной честности и добросовестности, — радовался Надаль в своем твиттере. — Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня. Как я уже говорил, все деньги будут перечислены в благотворительный фонд».

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