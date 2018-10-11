Надаль помогает жертвам наводнения на Мальорке. Он расчищает улицы и ждет всех в своей академии
Есть же нормальные люди.
Есть же нормальные люди.
Жители испанского острова Мальорка пытаются прийти в себя после мощного наводнения, которое произошло
Все началось в ночь с 9 на 10 октября. По данным метеорологов, за четыре часа в регионе выпало больше 20-ти сантиметров осадков. Сильнее других пострадал город Сан-Лоренсо-дес-Кардассар. Потоки воды были такой силы, что смыли один из мостов неподалеку от столицы острова
По данным местных властей, во время наводнения погибли 10 человек, включая двух туристов из Британии. Их тела обнаружили в такси после того, как вода отступила. Водитель машины до сих пор не найден, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.
Спасатели, пожарные и военные работали в зоне бедствия больше суток. К ним на помощь почти сразу пришел Рафаэль Надаль. Его родной город Манакор расположен совсем рядом с разрушенным
Вместе с другими волонтерами он несколько часов разбирал завалы. И, кроме того, предложил всем, кто остался без крыши над головой, использовать его академию как временное убежище. Сегодня студенты академии начали день с минуты молчания, а в испанской прессе появились сообщения о том, что во время наводнения погиб двоюродный брат лучшего друга Надаля.
Надаль не планировал рассказывать о себе. На улицах города его заметили журналисты. Поступок Надаля оценили не только они, но и весь теннисный мир.
Светлана Кузнецова написала, что он пример для подражания. После выигранного матча в Шанхае (там сейчас проходит крупный теннисный турнир) обращение к пострадавшим записал Новак Джокович. И передал отдельный привет Надалю: «Молодец, амиго, что помогаешь».
О человечности Надаля ходят легенды. Пару лет назад он остановил матч, чтобы помочь матери найти дочь в толпе фанатов. Дело тоже было на Майорке. Рафа играл на выставочном турнире в паре с Симоном Солбасом против Карлоса Мойи и Джона Макинроя, когда услышал крики о том, что пропал маленький ребенок. Как только камеры вывели на экран стоящую рядом со стюардом плачущую женщину, теннисист принялся искать девочку среди зрителей и вернулся на корт только после воссоединения семьи. Игра закончилась Победой Надаля и Симона.
Год назад Рафа лично поздравил свою самую преданную болельщицу с юбилеем. Фелиса Муньес праздновала 101-й день рождения. В интервью AS она объяснила, почему считает Надаля лучшим.
«Мне нравится не только, как играет Рафаэль, но и его поведение на корте. Он всегда сдержан, спокоен, умеет принимать поражения. Федерер мне тоже нравится, а вот Джокович не очень. Он не всегда может сдерживать эмоции, часто ломает ракетки. Рафаэль так никогда не делает».
Самая неприятная история случилась с Надалем почти два года назад, когда бывший министр спорта Франции Розелин Башело обвинила его в употреблении запрещенных веществ. Рафа отправился в суд. И выиграл. Башело наказали штрафом в € 500 условно, а также обязали выплатить Надалю € 10 тысяч за моральный ущерб и еще 2 тысячи — за судебные издержки.
«Сегодня счастливый день для меня, моей команды и моих поклонников. Французский суд решил дело в пользу моей профессиональной честности и добросовестности, — радовался Надаль в своем твиттере. — Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня. Как я уже говорил, все деньги будут перечислены в благотворительный фонд».