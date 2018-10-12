Александр Зверев отобрался на итоговый турнир АТР

Источник: РИА "Новости"

Зверев в четвертьфинале турнира в Шанхае победил британца Кайла Эдмунда — 6:4, 6:4. В текущем сезоне 21-летний Зверев, занимающий пятое место в рейтинге АТР, завоевал титулы на турнирах в Вашингтоне, Мадриде и Мюнхене.

Ранее путевку на итоговый турнир АТР себе гарантировали испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.