Джокович обыграл Андерсона в четвертьфинале турнира в Шанхае
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович одержал победу в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого превышает семь миллионов долларов.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович одержал победу в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого превышает семь миллионов долларов.
Джокович, посеянный на турнире под вторым номером, нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (7) — 7:6 (7:1), 6:3. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
Соперником сербского теннисиста в полуфинале турнира будет представитель Германии Александр Зверев, получивший четвертый номер посева.