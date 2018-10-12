Джокович обыграл Андерсона в четвертьфинале турнира в Шанхае

Джокович обыграл Андерсона в четвертьфинале турнира в Шанхае

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович одержал победу в четвертьфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого превышает семь миллионов долларов.