Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Гонконге
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Гонконге под четвёртым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:2, 7:5.
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Гонконге под четвёртым номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Таиланда Луксику Кумкхум со счётом 6:2, 7:5.
Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7
За выход в финал соревнований Мугуруса поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина, 1) — Ван Цян (Китай, 6).
Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).