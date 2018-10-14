Кирьос и Халеп — фавориты «Кубка Кремля»

Источник: AP 2018

Организаторы предоставили wild-card Нику Кирьосу. Австралиец считается одним из самых ярких и харизматичных теннисистов современности. Для него приезд в Москву станет первым посещением России.

«Ник Кирьос — один из самых талантливых молодых игроков в мировом теннисе, обладающий мощными ударами и великолепным чувством мяча, он очень импульсивный и харизматичный, теннисные фанаты по всему миру не остаются равнодушными к его игре. Ник проявил очень большой интерес к тому, чтобы сыграть на турнире “ВТБ Кубок Кремля”, и мы решили пригласить его и дать ему wild-card. Я уверен, что он порадует болельщиков и всех любителей тенниса своей яркой игрой», — передает пресс-служба турнира слова директора мужского турнира Амира Тарпищева.

БК «Лига Ставок» считает именно Кирьоса фаворитом «Кубка Кремля». Коэффициент на его победу равен 5,50. Совсем немного, по мнению аналитиков букмекерской компании, ему уступает россиянин Карен Хачанов с коэффициентом 6,50. Итоговый успех другого россиянина, на прошлой неделе победившего на турнире ATP в Токио Даниила Медведева, оценивается в 9,00. К слову, Медведев приедет на домашний турнир в качестве первой ракетки России.

Будет на кого посмотреть и за кого поболеть и в женской части «Кубка Кремля». Главная звезда здесь — первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп. Помимо нее в Москву приедут еще двое девушек из топ-10 мирового рейтинга: чешка Каролина Плишкова и чемпионка US Open-2017, финалистка Roland Garros-2018 из Америки Слоан Стивенс.

«Я слышала очень много хорошего о турнире от других девушек, выступающих в туре, жду не дождусь того момента, когда прибуду туда в предстоящие выходные. Надеюсь, у меня будет немного времени, чтобы увидеть этот красивый город. С нетерпением жду встречи с Москвой», — сказала Стивенс пресс-службе турнира.