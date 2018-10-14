Джокович стал победителем «Мастерса» в Шанхае, обыграв Чорича
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого превышает семь миллионов долларов.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого превышает семь миллионов долларов.
В финале Джокович, посеянный под 2-м номером, обыграл хорвата Борну Чорича — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 36 минут.
Для Джоковича этот титул ATP в одиночном разряде — 72-й в карьере и 4-й в текущем сезоне после US Open, «Мастерса» в Цинциннати и Уимблдона.