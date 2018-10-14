Российская теннисистка Александрова проиграла в финале турнира WTA в Австрии

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки, посеянной на турнире под пятым номером. 23-летняя Александрова пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

Выход в финал турнира в Линце стал самым большим достижением в карьере Александровой. Россиянка ранее только один раз доходила до финала турнира WTA. В ноябре 2016 года она уступила в финале турнира во французском городе Лимож (соревнования второго уровня в женском туре) француженке Каролин Гарсия.