Российская теннисистка Александрова проиграла в финале турнира WTA в Австрии
ТАСС, 14 октября. Россиянка Екатерина Александрова проиграла итальянке Камиле Джорджи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
ТАСС, 14 октября. Россиянка Екатерина Александрова проиграла итальянке Камиле Джорджи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки, посеянной на турнире под пятым номером. 23-летняя Александрова пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.
Выход в финал турнира в Линце стал самым большим достижением в карьере Александровой. Россиянка ранее только один раз доходила до финала турнира WTA. В ноябре 2016 года она уступила в финале турнира во французском городе Лимож (соревнования второго уровня в женском туре) француженке Каролин Гарсия.