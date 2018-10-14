Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА1
Амур0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн1
Северсталь0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р0
Адмирал0
Футбол. Лига наций
2-й тайм
Румыния0
Сербия0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тюмень0
Факел1
Хоккей. КХЛ
18:00
Слован
Куньлунь
Футбол. Лига наций
19:00
Россия
Турция
Футбол. Лига наций
19:00
Азербайджан
Мальта
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Косово
Футбол. Сборные
19:00
Шотландия
Португалия
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист1
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг0
Сибирь2
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Литва
Черногория
Хоккей. НХЛ
15.10
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.10
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс0
Баффало Сэйбрз3
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
8Емельяненко побил американца
16:25 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Александрова проиграла в финале турнира WTA в Австрии

ТАСС, 14 октября. Россиянка Екатерина Александрова проиграла итальянке Камиле Джорджи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки, посеянной на турнире под пятым номером. 23-летняя Александрова пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

Выход в финал турнира в Линце стал самым большим достижением в карьере Александровой. Россиянка ранее только один раз доходила до финала турнира WTA. В ноябре 2016 года она уступила в финале турнира во французском городе Лимож (соревнования второго уровня в женском туре) француженке Каролин Гарсия.

 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
За себя и за Сашку: Россия против Турции и скандала
Федор вернул нам 2007-й. Емельяненко нацелен на чемпионский пояс
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
Нурмагомедов может быть дисквалифицирован на полгода
Интриги дня КХЛ: у уральцев все хорошо, это и нужно «Салавату»
Кокорин и Мамаев будут тренироваться в спортзале СИЗО
Российский боец ММА попал в ДТП в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь