Теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует в Москве

Источник: РИА "Новости"

Традиционно женская сетка турнира является более статусной, нежели мужская. Кроме Халеп, которая получила специальное приглашение на турнир, в Москву приехали еще три представительницы топ-10 мирового рейтинга. Это чешка Каролина Плишкова (6-я позиция), американка Слоан Стивенс (8) и голландка Кики Бертенс (10).

В основной сетке турнира выступит традиционно большое количество россиянок — прошлогодний финалист турнира Дарья Касаткина, а также Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская и Анастасия Потапова. Халеп уже получила место во втором круге, где ее соперником станет победительница матча между Павлюченковой и Айлы Томлянович из Австралии. Касаткина в первом круге сыграет с украинкой Лесей Цуренко, а ее встреча с Халеп может состояться в ¼ финала. В последнее время румынка не выступала из-за травмы спины, однако решила получить практику в Москве накануне итогового турнира Женской теннисной ассоциации.

Не выступит на турнире одна из самых известных теннисисток мира Мария Шарапова. В середине сентября стало известно, что россиянка, которая изначально находилась в списке участников турнира, досрочно завершила сезон по состоянию здоровья. Отмечалось, что она может посетить финал соревнований в качестве почетного гостя. Однако, по словам глава Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, это маловероятно. «Мария приняла решение начать подготовку уже к следующему сезону. Он будет важным, пройдет отбор на Олимпиаду в Токио, а Мария хочет там выступить», — сказал глава ФТР ТАСС.

Медведев и Хачанов могут рассчитывать на победу

Мужской турнир пусть и будет менее статусным, чем женский, однако в нем сыграют ведущие российские теннисисты — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. В нынешнем году особых успехов добился Медведев, которые уже выиграл три турнира.

Первым сеянным является итальянец Марко Чеккинато, который занимает 21-е место в мировом рейтинге, на одну позицию опережая Медведева и на шесть — Хачанова. Однако, учитывая домашние стены, именно Хачанова и Медведева можно назвать главными фаворитами турнира. «После значительного перерыва российские теннисисты в мужской части вполне могут рассчитывать на победу», — отметил Тарпищев.

Хачанов и Медведев стартуют на турнире со второго круга. Поэтому самым интересным матчем первого раунда можно назвать встречу Рублева и пятой ракетки турнира австралийца Ника Кирьоса, который известен своим скандальными выходками на корте.

Прошлогодний победитель «ВТБ Кубка Кремля» босниец Дамир Джумхур, посеянный на турнире под шестым номером, стартует матчем против Егора Герасимова из Белоруссии.

История турнира

Дебютный Кубок Кремля прошел в 1990 году, став первым профессиональным теннисным турниром в СССР, с 1996 года проводится также женский турнир. Первым обладателей кубка стал советский теннисист Андрей Черкасов, чаще других трофеем владел Евгений Кафельников — пять раз подряд (1997−2001). Среди женщин дважды побеждали Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина и француженка Мэри Пирс. В прошлом году победителем среди мужчин стал Джумхур, обыгравший в финале литовца Ричардаса Беранкиса. У женщин титул завоевала немка Юлия Гергес, победившая Касаткину.