Джокович после победы в Шанхае вышел на второе место рейтинга ATP
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации
Джокович в воскресенье одолел хорвата Борну Чорича в финале «Мастерса» в Шанхае и стал четырехкратным победителем турнира. В рейтинге ATP серб сместил швейцарца Роджера Федерера на третью позицию; Чорич поднялся на шесть пунктов и расположился на 13-й строчке.
Первая ракетка России Даниил Медведев улучшил свое положение, переместившись с 22-го места на 21-е.
Рейтинг ATP, версия от 15 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,
2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7445,
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185,
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3440,
10 (10). Джон Изнер (США) — 3290…
13 (19). Борна Чорич (Хорватия) — 2415…
21 (22). Даниил Медведев (Россия) — 1797…
26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1640…
78 (73). Андрей Рублев (Россия) — 715.