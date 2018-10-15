Джокович после победы в Шанхае вышел на второе место рейтинга ATP

Джокович в воскресенье одолел хорвата Борну Чорича в финале «Мастерса» в Шанхае и стал четырехкратным победителем турнира. В рейтинге ATP серб сместил швейцарца Роджера Федерера на третью позицию; Чорич поднялся на шесть пунктов и расположился на 13-й строчке.