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10:22 (мск), источник: Р-Спорт

Джокович после победы в Шанхае вышел на второе место рейтинга ATP

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Серб Новак Джокович после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае поднялся с третьего на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

Джокович в воскресенье одолел хорвата Борну Чорича в финале «Мастерса» в Шанхае и стал четырехкратным победителем турнира. В рейтинге ATP серб сместил швейцарца Роджера Федерера на третью позицию; Чорич поднялся на шесть пунктов и расположился на 13-й строчке.

Первая ракетка России Даниил Медведев улучшил свое положение, переместившись с 22-го места на 21-е.

Рейтинг ATP, версия от 15 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,

2 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7445,

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5860,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5025,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4185,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3775,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3440,

10 (10). Джон Изнер (США) — 3290…

13 (19). Борна Чорич (Хорватия) — 2415…

21 (22). Даниил Медведев (Россия) — 1797…

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1640…

78 (73). Андрей Рублев (Россия) — 715.

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