Хромачева обыграла Дьяченко и вышла в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева пробилась в основную сетку теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева пробилась в основную сетку теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов.
В финальном раунде квалификации российская теннисистка в двух сетах победила соотечественницу Виталию Дьяченко — 6:2, 7:6 (8:6). Поединок продолжался 1 час 39 минут.
Соперница Хромачевой по первому кругу турнира станет известна позднее.