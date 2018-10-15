Хромачева обыграла Дьяченко и вышла в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»

Хромачева обыграла Дьяченко и вышла в основную сетку «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Ирина Хромачева пробилась в основную сетку теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов.