Вихлянцева пробилась в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля»
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в основную сетку теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в основную сетку теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов.
В финальном раунде квалификации российская теннисистка, пятый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 переиграла испанку Сильвию
Соперница Вихлянцевой по первому кругу турнира определится позднее.