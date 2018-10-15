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15:44 (мск), источник: Р-Спорт

Вихлянцева пробилась в основную сетку турнира «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева вышла в основную сетку теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве с призовым фондом свыше 820 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном раунде квалификации российская теннисистка, пятый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 переиграла испанку Сильвию Солер-Эспиносу. Поединок продолжался 1 час 10 минут.

Соперница Вихлянцевой по первому кругу турнира определится позднее.

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