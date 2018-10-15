Французский теннисист Шарди из-за травмы снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

Вместо него на «ВТБ Кубке Кремля» сыграет литовец Ричардас Беранкис (107-й номер мирового рейтинга). В первом круге Беранкис встретится с узбекистанским теннисистом Денисом Истоминым. В прошлом году литовец дошел до финала, где проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру.