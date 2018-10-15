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16:28 (мск), источник: ТАСС

Французский теннисист Шарди из-за травмы снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Французский теннисист Жереми Шарди снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

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Причиной снятия 31-летнего француза, занимающего 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стала травма ноги.

Вместо него на «ВТБ Кубке Кремля» сыграет литовец Ричардас Беранкис (107-й номер мирового рейтинга). В первом круге Беранкис встретится с узбекистанским теннисистом Денисом Истоминым. В прошлом году литовец дошел до финала, где проиграл боснийцу Дамиру Джумхуру.

В мужской сетке на «ВТБ Кубке Кремля» сыграют итальянец Марко Чеккинато, россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» завершится 21 октября.

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