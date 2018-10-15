Звонарева вышла в основную сетку «ВТБ Кубок Кремля»
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева пробилась в основную сетку московского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», призовой фонд которого составляет более 820 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева пробилась в основную сетку московского теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля», призовой фонд которого составляет более 820 тысяч долларов.
Звонарева в финальном раунде квалификации в двух сетах переиграла Ивану Йорович из Сербии — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.