Александра Саснович победила на старте Кубка Кремля

Сегодня в первом раунде белоруска переиграла в двух сетах румынку Михаэлу Бузарнеску (25-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:4. Следующей соперницей Александры Саснович будет 10-я ракетка планеты голландская теннисистка Кики Бертенс.