Симона Халеп: Было бы здорово провести итоговый чемпионат в Санкт-Петербурге
Первая ракетка мира приехала в Москву и дала интервью «СЭ».
Первая ракетка мира приехала в Москву и дала интервью «СЭ».
27-летняя румынка Симона Халеп гарантировала себе первое место в рейтинге WTA по итогам года. Она не сыграла на крупных турнирах в Ухане и Пекине
— Неожиданно видеть вас в Москве перед итоговым турниром года в Сингапуре…
— У меня с Москвой связаны самые лучшие воспоминания. И еще я хотела проверить, смогу ли я вообще играть и как будет чувствовать себя моя спина. Пока еще не все хорошо. Я провела здесь очень насыщенную тренировку. Посмотрим, в каком состоянии проснусь утром. Сначала мне хотелось бы сыграть здесь и потом уже ехать в Сингапур.
— Вы второй раз подряд гарантировали себе звание первой ракетки мира по итогам года. Как ощущаете себя в статусе лучшей?
— Замечательно. Это был потрясающий год. Лучший в моей теннисной жизни. Выиграть турнир «Большого шлема» и завершить сезон на первой строчке в рейтинге — это
— Показалось, что завоевал титул на Roland Garros, вы стали играть более расслабленно.
— Это действительно так. Я провела очень хорошую серию турниров в Америке. Выиграла титул в Канаде, и мне
— Какой «Шлем» хотите выиграть теперь?
— Любой подойдет (смеется). Но если надо выбрать один, пусть будет Уимблдон. Все знают, что он особенный.
— Вы сейчас — лучшая спортсменка Румынии. Вы ощущаете свою популярность?
— Да, и это очень нелегко. У нас маленькая страна, и сейчас в Румынии не так много спортсменов, добивающихся выдающихся результатов. Именно поэтому, наверное, меня постоянно узнают на улицах. Все хотят сфотографироваться или взять автограф. Конечно, мне приятно, и я получаю от этого удовольствие, но иногда хочется покоя. Если хочу выйти
— Среди теннисистов популярно базироваться в
— Ну, нет. Это не для меня. Мне нравится дома. Я очень патриотична, люблю Румынию. Всегда радуюсь, когда возвращаюсь домой. Там у меня семья, друзья. Такой образ жизни мне подходит гораздо больше, чем переезд в
— Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с тренером — Дарреном Кэйхиллом — и атмосферу в вашей команде в целом?
— Команда у меня отличная, самая лучшая. Мы всегда здорово проводим время вместе. А с Дарреном у нас прекрасные отношения. Я, на самом деле, очень благодарна за то, что встретила его. Мы работаем три сезона, и два из них я заканчиваю первой ракеткой мира. Думаю, ничего больше и говорить не нужно.
— Если бы вы могли изменить
— Уменьшила бы количество турниров (смеется). Сейчас конец сезона, и все мы очень устали.
— Итоговый турнир со следующего сезона переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь. Вам нравится выступать в Китае?
— В Китае все
— Конкурентом Шэньчжэня был
— Я была в
— Ваша мама говорила, что вы с детства терпеть не могли юбки и платья, особенно на корте. Это до сих пор так?
— В детстве мне действительно не нравилось. Даже не знаю, почему. Может быть, спорт сделал меня такой. Мне хотелось чувствовать себя в одежде свободно, чтобы ничего не сковывало движений. Поэтому я всегда выбирала шорты. Но сейчас все изменилось. Мне очень нравятся те наряды, которые у меня есть сейчас. И теперь я люблю платья!
— В повседневной жизни тоже?
— Когда хожу на вечеринки, конечно, выбираю платья и каблуки, но в обычные дни предпочитаю джинсы и обувь на плоской подошве.
— Многие теннисистки жалуются, что в условиях жизни в профессиональном туре невозможно строить нормальные отношения с противоположным полом, сложно выйти замуж. Вы согласны?
— Согласна. Это очень сложно, потому что мы постоянно в разъездах. Но мое мнение таково: если ты в жизни
— Вы считаете себя эмоциональным человеком?
— Да, я очень эмоциональна. И на корте, и в жизни. Но учусь с этим справляться, в том числе и с помощью психолога. Стараюсь контролировать свои эмоции, и, кажется, добиваюсь прогресса.
— Вы рисковый и азартный человек или, скорее, осторожный?
— Однозначно осторожный.
Мария Никулашкина из «Олимпийского».