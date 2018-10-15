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19:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Симона Халеп: Было бы здорово провести итоговый чемпионат в Санкт-Петербурге

Первая ракетка мира приехала в Москву и дала интервью «СЭ».

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Источник: Reuters

27-летняя румынка Симона Халеп гарантировала себе первое место в рейтинге WTA по итогам года. Она не сыграла на крупных турнирах в Ухане и Пекине из-за межпозвонковой грыжи, но готовится к итоговому турниру WTA Finals, который пройдет в Сингапуре. А на этой неделе выступает на «ВТБ Кубке Кремля» в Москве. В интервью «СЭ» она рассказала о внутренней свободе после победы на Roland Garros, популярности в Румынии и балансе в жизни.

— Неожиданно видеть вас в Москве перед итоговым турниром года в Сингапуре…

— У меня с Москвой связаны самые лучшие воспоминания. И еще я хотела проверить, смогу ли я вообще играть и как будет чувствовать себя моя спина. Пока еще не все хорошо. Я провела здесь очень насыщенную тренировку. Посмотрим, в каком состоянии проснусь утром. Сначала мне хотелось бы сыграть здесь и потом уже ехать в Сингапур.

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— Вы второй раз подряд гарантировали себе звание первой ракетки мира по итогам года. Как ощущаете себя в статусе лучшей?

— Замечательно. Это был потрясающий год. Лучший в моей теннисной жизни. Выиграть турнир «Большого шлема» и завершить сезон на первой строчке в рейтинге — это что-то особенное. Эти воспоминания останутся со мной на всю жизнь.

— Показалось, что завоевал титул на Roland Garros, вы стали играть более расслабленно.

— Это действительно так. Я провела очень хорошую серию турниров в Америке. Выиграла титул в Канаде, и мне чуть-чуть не хватило для победы в Цинциннати. А на самом US Open просто был трудный матч и плохой день (Халеп в первом круге уступила Кайе Канепи со счетом 2:6, 4:6. — Прим. «СЭ»). Потом я получила травму. После победы на Roland Garros я и правда стала играть лучше, почувствовала себя свободнее и могу даже сказать, что получаю больше удовольствия от пребывания на корте.

— Какой «Шлем» хотите выиграть теперь?

— Любой подойдет (смеется). Но если надо выбрать один, пусть будет Уимблдон. Все знают, что он особенный.

Симона Халеп раздает автографы после победы в финале турнира в Монреале | Источник: AFP 2018

— Вы сейчас — лучшая спортсменка Румынии. Вы ощущаете свою популярность?

— Да, и это очень нелегко. У нас маленькая страна, и сейчас в Румынии не так много спортсменов, добивающихся выдающихся результатов. Именно поэтому, наверное, меня постоянно узнают на улицах. Все хотят сфотографироваться или взять автограф. Конечно, мне приятно, и я получаю от этого удовольствие, но иногда хочется покоя. Если хочу выйти куда-то, сложно уединиться. Но я стараюсь смотреть на это позитивно и с пониманием относиться к тому, что у успеха есть и такая сторона.

— Среди теннисистов популярно базироваться в Монте-Карло или Дубае. Не рассматривали для себя такой вариант?

— Ну, нет. Это не для меня. Мне нравится дома. Я очень патриотична, люблю Румынию. Всегда радуюсь, когда возвращаюсь домой. Там у меня семья, друзья. Такой образ жизни мне подходит гораздо больше, чем переезд в Монте-Карло.

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Уменьшила бы количество турниров

— Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с тренером — Дарреном Кэйхиллом — и атмосферу в вашей команде в целом?

— Команда у меня отличная, самая лучшая. Мы всегда здорово проводим время вместе. А с Дарреном у нас прекрасные отношения. Я, на самом деле, очень благодарна за то, что встретила его. Мы работаем три сезона, и два из них я заканчиваю первой ракеткой мира. Думаю, ничего больше и говорить не нужно.

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— Если бы вы могли изменить что-то одно в теннисных правилах, что бы это было?

— Уменьшила бы количество турниров (смеется). Сейчас конец сезона, и все мы очень устали.

— Итоговый турнир со следующего сезона переезжает из Сингапура в Шэньчжэнь. Вам нравится выступать в Китае?

— В Китае все по-другому. К местным условиям не так просто адаптироваться. Но Шэньчжэнь — отличное место. Я играла там турнир (он проходил на первой неделе сезона. — Прим. «СЭ»), два раза выигрывала титул. Будет приятно, если я снова отберусь на итоговый в следующем году. Не зависимо от того, где он проходит, быть участницей WTA Finals очень престижно.

— Конкурентом Шэньчжэня был Санкт-Петербург, если бы выбор был за вами, куда бы вы предпочли отправиться на итоговый турнир?

— Я была в Санкт-Петербурге в прошлом году. Это потрясающий город. Проводить там итоговый чемпионат было бы здорово.

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Теперь я люблю платья

— Ваша мама говорила, что вы с детства терпеть не могли юбки и платья, особенно на корте. Это до сих пор так?

— В детстве мне действительно не нравилось. Даже не знаю, почему. Может быть, спорт сделал меня такой. Мне хотелось чувствовать себя в одежде свободно, чтобы ничего не сковывало движений. Поэтому я всегда выбирала шорты. Но сейчас все изменилось. Мне очень нравятся те наряды, которые у меня есть сейчас. И теперь я люблю платья!

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— В повседневной жизни тоже?

— Когда хожу на вечеринки, конечно, выбираю платья и каблуки, но в обычные дни предпочитаю джинсы и обувь на плоской подошве.

— Многие теннисистки жалуются, что в условиях жизни в профессиональном туре невозможно строить нормальные отношения с противоположным полом, сложно выйти замуж. Вы согласны?

— Согласна. Это очень сложно, потому что мы постоянно в разъездах. Но мое мнение таково: если ты в жизни чего-то хочешь, обязательно найдешь время на все. Я за баланс.

— Вы считаете себя эмоциональным человеком?

— Да, я очень эмоциональна. И на корте, и в жизни. Но учусь с этим справляться, в том числе и с помощью психолога. Стараюсь контролировать свои эмоции, и, кажется, добиваюсь прогресса.

— Вы рисковый и азартный человек или, скорее, осторожный?

— Однозначно осторожный.

Мария Никулашкина из «Олимпийского».

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