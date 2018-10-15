Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Люксембурге

В сегодняшнем поединке первого раунда Вера Лапко в упорной борьбе переиграла немецкую теннисистку Карину Виттхефт (100) — 6:4, 5:7, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал белоруска встретится с француженкой Полин Пармантье (50).