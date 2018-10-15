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20:14 (мск), источник: БЕЛТА

Вера Лапко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Люксембурге

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер рейтинга WTA) вышла в 1/8 финала турнира в Люксембурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2018

В сегодняшнем поединке первого раунда Вера Лапко в упорной борьбе переиграла немецкую теннисистку Карину Виттхефт (100) — 6:4, 5:7, 6:4. В матче за выход в четвертьфинал белоруска встретится с француженкой Полин Пармантье (50).

На старте парного разряда Вера Лапко и Мэнди Минелла из Люксембурга сыграют с румынско-швейцарским тандемом Ирина Мария Барэ / Ксения Нолл.

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