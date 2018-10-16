Дарья Касаткина пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

Источник: РИА "Новости"

Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и россиянкой Натальей Вихлянцевой.