Дарья Касаткина пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила украинку Лесю Цуренко в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве.
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила украинку Лесю Цуренко в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве.
Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и россиянкой Натальей Вихлянцевой.
«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.