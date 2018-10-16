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01:21 (мск), источник: ТАСС

Дарья Касаткина пробилась во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила украинку Лесю Цуренко в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Касаткина, посеянная на турнире под шестым номером, победила соперницу со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

В следующем круге Касаткина встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и россиянкой Натальей Вихлянцевой.

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.

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