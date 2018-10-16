Рафаэль Надаль: Справедливо, что Федерера считают лучшим за всю историю

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Однако, по его словам, он не видел, как играл Род Лэйвер.

— Я не испытываю никаких чувств, когда другие говорят об этом, — приводит слова Надаля Daily Express. — Я сам на сто процентов уверен, что это справедливо. Другим игрокам будет сложно превзойти его результаты. Однако я считаю, что не совсем правильно анализировать игрока только по турнирам «Большого шлема». В теннисе есть много других вещей. Конечно, Роджер добился невероятных результатов и на других соревнованиях. И на турнирах «Большого шлема» он, конечно, выиграл больше всех.