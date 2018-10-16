Макарова не смогла выйти во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу 24-летний теннисистки из Туниса, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

В следующем круге Жабер сыграет с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире под третьим номером.