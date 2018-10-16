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12:18 (мск), источник: ТАСС

Макарова не смогла выйти во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова уступила теннисистке из Туниса Онс Жабер в первом круге «ВТБ Кубка Кремля», который проходит в Москве.

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Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6 в пользу 24-летний теннисистки из Туниса, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.

В следующем круге Жабер сыграет с американкой Слоан Стивенс, посеянной на турнире под третьим номером.

«ВТБ Кубок Кремля» проходит на кортах московского спорткомплекса «Олимпийский» и завершится 21 октября. Призовой фонд турнира составляет около $2 млн.

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